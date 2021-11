Omar Pedrini si racconta attraverso la musica sul palco del Diego Fabbri: "Dai Timoria ad oggi"

Per la prima volta a Forlì Omar Pedrini, frontman dei Timoria, ma anche cantautore, autore di libri, presentatore, uomo di spettacolo a tutto tondo, con la sua band porterà sul palco le atmosfere rock della sua musica. Il concerto si terrà lunedì 8 novembre, ore 21,00, presso il Teatro Diego Fabbri.

Un vero e proprio autoritratto artistico del cantautore, chitarrista e accademico italiano, ex leader dei Timoria. Dai primi album della storica band rock, risalenti al 1988 all’ultimo album da solista del 2017, la vita artistica di Omar Pedrini è sempre stata densa, profonda ed eclettica. In questo show Pedrini trasporterà il pubblico lungo tre decenni di musica indie, di impegno artistico e civile, sostenuto da una grande vitalità e visionarietà, che lo rendono punto di riferimento anche per le nuove generazioni.



Informazioni

Verrà richiesto il Green Pass.

Costo del biglietto € 10,00. Si possono acquistare i biglietti presso i rivenditori autorizzati, sul sito vivaticket.com e presso la Biglietteria del Teatro Diego Fabbri da martedì a sabato dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e il giorno del concerto a partire dalle ore 20,00. Tutte le informazioni sul concerto e sulla biglietteria sono disponibili sul sito www.forlimusica.it. Riduzioni: tesserati Amici della Musica €5,00, tesserati Club degli Ottavini €3,00, per i minorenni ingresso gratuito, accompagnatore €5,00, acquirenti percorsi “ROSSO” e “ARANCIONE” del Teatro Diego Fabbri, ingresso gratuito.

OMAR PEDRINI

Omar Pedrini è uno dei massimi esponenti della musica rock italiana. Indimenticabile ai tempi dei Timoria, originale nella sua carriera da solista. Nel 2004 debutta da solista al Festival di Sanremo con "Lavoro inutile" ricevendo il premio speciale per il miglior testo che si aggiunge al precedente premio della critica per "L’uomo che ride" con i Timoria nel 1991. Dopo un periodo di sospensione di ogni attività riprende con una collaborazione con la RAI come autore di programmi innovativi su nuove tendenze e gruppi folk. Riprende ad esibirsi in live tornando a collaborare con altri componenti dei Timoria e altri artisti del mondo della musica, cinema, scultura, continuando anche nell’attività di autore e conduttore televisivo. Vari sono i CD prodotti, ispirati alle tradizioni più pure del rock. Nel 2014 riceve il FIM Award come miglior artista rock italiano nell’ambito del FIM, la Fiera Internazionale della Musica di Genova. Vanta collaborazioni con artisti italiani e stranieri di qualsiasi disciplina, ha condiviso il palco con C.S.I., Jovanotti e Nomadi nel concerto per il Dalai Lama. Nel 2017 esce nelle librerie “Cane sciolto”, un romanzo scritto a quattro mani con lo scrittore Federico Scarioni, che racconta la biografia intensa di Omar fatta di coraggio e scelte in controtendenza.