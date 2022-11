"Omsa che gambe!": la commedia che racconta la vita lavorativa nella fabbrica di Faenza verso la fine degli anni '50

Domenica 13 novembre, alle ore 17,30 a Forlì, nel Palazzo Albicini per l'Associazione Aurora il gruppo TeatrOrtica "Gli Slan di Sandra" porta in scena uno dei suoi successi teatrali: "Omsa che gambe!" di Giorgio Casadei Turroni.

La commedia presenta uno spaccato della vita lavorativa delle operaie dell'Omsa di Faenza verso la fine degli anni '50, evidenziando come la possibilità di un’occupazione femminile, che faceva uscire le donne dalla ristretta cerchia familiare, facesse nascere in loro una coscienza sociale e una disponibilità alla lotta per i propri diritti, senza per questo perdere la tipicità caratteriale femminile e mantenendo l’allegria, la propensione allo scherzo caratteristiche della loro giovane età. Confidenze, pettegolezzi, interessi comuni cementano le amicizie e la solidarietà fra le operaie. Viene naturale a queste donne quando si rincontrano ormai in pensione, fare riferimenti alle odierne problematiche della fabbrica che tanta parte ha avuto nelle loro vite.

E' richiesta la prenotazione. A fine spettacolo apericena (da prenotare). Info: 3334451305 - Centro culturale L’Ortica 3337167331