One woman show a Forlimpopoli con Barbara Foria in "Volevo nascere scema...per non andare in guerra"

Mercoledì 5 aprile alle 21:00 il Teatro Verdi di Forlimpopoli ospita Barbara Foria con lo spettacolo "Volevo nascere scema...per non andare in guerra" di Barbara Foria, Alessandro Clemente, Fabrizio Testini, Stefano Vigilante. Regia Claudio Insegno



Come può una donna del XXI secolo vivere felice i propri rapporti interpersonali senza ansie di prestazione, senza paura del futuro e, soprattutto, senza filtri instagram? Nel suo nuovo one-woman-show, Barbara Foria mette in scena i dubbi esistenziali e i controsensi surreali che sorprendono una donna arrivata a quella che Dante chiamava “metà del cammino” e che le fanno desiderare di rinascere in una prossima vita con un atteggiamento più spensierato verso la realtà. Insomma... il segreto della felicità è quello di rinascere scema? Se sì, avvisatemi che mi organizzo!

BIGLIETTERIA: INTERO € 18,00, RIDOTTO € 12,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 75, Universitari, Residenti Comune di Forlimpopoli, Soci T.D.F, FoEmozioni). INFO E PRENOTAZIONI 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530