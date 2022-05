Laura Bellodi apre alla cittadinanza il suo atelier: oltre ai suoi famosi gatti, anche scorci di Forlì

L'artista Laura Bellodi, in collaborazione con Davide Boschini, ha deciso in via del tutto straordinaria di aprire per la prima volta all'intera cittadinanza il suo studio forlivese di Via Marsala n. 1, prospiciente la centralissima Piazza del Carmine. L'atelier sarà visitabile unicamente e continuativamente sabato 7 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 18.00.

Un approfondimento sulla figura di Bellodi e del suo percorso di ricerca si terrà alle 16.00 in punto. Si potranno ammirare dal vero non solo i famosissimi gatti che l'hanno resa celebre, declinati con ogni tecnica pittorica o ceramica, ma anche scorci di Forlì, fiori, frutti, ritratti e astratti. Dalle grandi tele a piccoli formati su carta, tutti liberamente visionabili. Per l'occasione gli intervenuti verranno omaggiati di una grafica a tiratura limitata ideata da Davide Boschini, dedicata alla figura enigmatica di Maria Maddalena, autografata dalla stessa Bellodi.