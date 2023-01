Open Day Bixio Academy, lavorare nella musica per il cinema, a CosaScuola di Forli

La Bixio Academy approda con il suo Open Day il 26 gennaio in Romagna con il suo presidente Franco Bixio e il coordinatore artistico Renato Marengo: introdotti da Giordano Sangiorgi, presidente del Mei e docente dell’Accademia, saranno prima alla Casascuola Music Academy di Forlì alle 16,30 coordinati da Luca Medri e poi alle 18,30 alla Casa della Musica di Faenza coordinata da Roberta Barberini per presentare il Master Sountrack Experience e le concrete opportunità di lavoro per i mestieri della musica per il cinema offerte da questo prestigioso Laboratorio e Centro di Formazione che, con le sue interconnessioni con le grandi Istituzioni del Cinema, è un prezioso ponte formativo e professionale verso il mondo della musica per il Cinema.

L’inconro e’ libero e gratuito ed e’ aperto a tutti i musicisti interessati.