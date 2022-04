Canile di Forlì in festa: la struttura comunale aprirà le proprie porte ai visitatori

Una giornata di festa per far conoscere gli ospiti del canile in cerca di casa, raccogliere fondi per finanziare iniziative in loro favore e avvicinarsi al mondo del volontariato. Sabato 9 aprile, la struttura di Villanova, in via Bassetta 16/e, aprirà le proprie porte a partire dalle 14.30.

È infatti in programma un imperdibile open day per gli amanti degli animali organizzato dall’associazione “Gruppo volontari canile di Forlì-Odv” d’intesa con la Cooperativa del Bidente che gestisce la struttura. Davvero ricco è il programma che scandirà la giornata e promette di divertire grandi e piccini. Dopo un breve saluto anche da parte delle autorità, si darà il via alla sfilata dei cani in cerca di casa: diversi per taglia, carattere ed età ma tutti accomunati dalla medesima speranza di trovare famiglia, sfileranno nella speranza di incrociare lo sguardo giusto.

A partire dalle 15.30 circa, si potrà poi visitare la struttura e si darà il via alla vendita delle uova di Pasqua solidali e alla pesca benefica dove ci si potrà aggiudicare bellissimi premi, per adulti, bambini e quattro zampe. I proventi raccolti attraverso le due iniziative saranno impiegati dai volontari per finanziare progetti in favore dei cani del canile. In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a data da definirsi.