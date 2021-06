Open day dell'associazione Stradafacendo per provare le discipline di camminata e ginnastica

Stradafacendo Asd organizza per sabato 12 giugno al Parco Urbano Franco Agosto di Forlì un open day gratuito per permettere a tutti di provare le attività svolte dall'Associazione, che oltre al Nordic Walking, propone altre discipline svolte all'aria aperta, volte alla ricerca del benessere psico-fisico, e nel rispetto delle normative in vigore di materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per quanto concerne le "Attività sportive".

Il ritrovo è fissato alle 8 all'interno del Parco Urbano zona bar/gonfiabili con possibilità di usufruire del parcheggio di via Fiume Montone, e terminerà alle ore 10.30. Guidati da istruttori qualificati , con sessioni di 30 minuti, sarà possibile provare il classico Nordic walking (8.15 - 9.00 - 9.45), la camminata con i bastoncini, il Nordic workout ( 8.15 - 9.45), camminata con i bastoncini a tempo di musica tramite cuffie wireless, la Ginnastica funzionale (8.15 - 9.00 - 9.45) e la Ginnastica con metodo yoga (8.15 - 09.00 – 09.459.

Per partecipare gli organizzatori richiedono di presentarsi,10 minuti prima dell’inizio attività; per le due attività di ginnastica è indispensabile avere al seguito tappetino o telo; per le attività di Nordic walking e Nordic workout verranno forniti gratuitamente per la prova bastoncini e cuffie igienizzate, sino ad eventuale esaurimento delle attrezzature disponibili. Sarà possibile partecipare e provare liberamente una o più attività. Per ulteriori informazioni sull'ASD Stradafacendo è possibile consultare il sito www.stradafacendoasd.it o la pagina Facebook.