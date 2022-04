Ecco l'open day del Master in Fundraising di Forlì per conoscerene tutti gli aspetti

Studenti, professionisti e persone da tutta Italia che vogliono dare una svolta alla loro vita si affacciano ogni anno al Master in Fundraising di Forlì per rispondere a questa domanda, e fare qualcosa di concreto. La mattina di martedì 10 maggio dalle 10,00 alle 13,30 ci sarà la presentazione ufficiale della XXI edizione - in partenza a gennaio 2023 - con una lezione aperta a tutti sulla raccolta fondi per il nonprofit e gli enti pubblici e 8 testimonianze di ex studenti.

L’open day "Sogno di una notte di inizio estate" del 10 maggio parte con il primo attod’accoglienza, un momento di riscaldamento a base di caffè e chiacchere con Laura Ciccocioppi, alumna classe 2016. Durante il secondo atto, i partecipanti prenderanno parte alla loro prima lezione di fundraising. Il professore e direttore del Master Valerio Melandri li introdurrà al mondo del nonprofit e delle campagne di raccolta fondi, spiegando chi è e che cosa fa la figura del fundraiser. Con un occhio rivolto al come cercare lavoro: non è più solo fare il CV, ma è molto di più. Nel terzo atto Claudia Branchetti, la career coach presenterà la XXI Edizione: didattica, docenti, stage, lavoro: ti raccontiamo la nostra idea per entrare nel mondo del fundraising Durante il quarto atto i partecipanti avranno l’occasione fare domande, incontrando gli alumni del Master che racconteranno cosa vuol dire diventare fundraiser oggi.

Il Master in Fundraising di Forlì è il percorso di studi universitario dell’Università di Bologna pensato per chi vuole lavorare nel nonprofit con competenza e professionalità. “Al Master in Fundraising vale una regola:”, spiega il direttore del corso e professore Valerio Melandri, “prima ancora di fare fundraising, occorre avere un sogno in cui credere.”

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI https://rebrand.ly/Iscriviti_Open_Day_10maggio - master@fundraising.it- Tel e Whatsapp: 351.8940715