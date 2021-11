Nuova vita a una storica barca: open day del progetto "Navigare a vita" ai cantieri Macifin

Nella mattinata di sabato 27 novembre dalle 10 alle 12, il cantiere in cui è ospitata la barca del progetto "Navigare a vita", aprirà i cancelli a tutti gli interessati (imprenditori, istituzioni, giovani e curiosi). Si potrà toccare con mano la barca e insieme dare avvio al viaggio che porterà fra mesi alla messa in mare dell’imbarcazione.

"Navigare a vita" è un viaggio che unisce generazioni: una sfida per un'esperienza avventuroso, stimolante e al contempo formativa, che avvierà 20 giovani del territorio al restauro e messa in mare aperto di una barca storica. “Navigare a Vita” è un progetto visionario e al tempo stesso concreto e stimolante che sta creando occasioni di incontro diretto con gli imprenditori, locali coinvolgendo e appassionando venti giovani forlivesi nel restauro e nella messa in mare di una barca già destinata alla rottamazione. L'iniziativa darà nuova vita a una storica barca a vela di 12 metri, riportandola in navigazione nell'Oceano Atlantico, verso i mari degli Stati Uniti d'America. Un’impresa avventurosa in cui credere, insieme.

Obiettivo del progetto è il coinvolgimento di venti ragazze e ragazzi del territorio, senza limiti di età o titolo di studio, in un'esperienza educativa e formativa di alto livello, fornendo la possibilità di accrescere la propria professionalità nel settore della nautica, con il supporto di esperti e maestri in vari ambiti (elettrico, impiantistica, arredo, velico, cantieristica, comunicazione e marketing, innovazione e risparmio energetico, ecc.), al fine di tramandare e innovare mestieri che rispondono alle attuali richieste delle imprese. Attraverso il progetto l'Amministrazione comunale intende promuovere questa e altre azioni mirate ad appassionare i giovani al mondo del lavoro, valorizzando i loro talenti e interessi.

"Navigare a Vita" valorizza il ruolo essenziale dell'innovazione tecnologica e della sostenibilità ambientale per il nostro domani: sole, acqua e vento saranno fedeli compagni di viaggio e anche preziose fonti di energia nel rispetto dell’ambiente. L'idea si fonda su un concetto di socialità attiva, di comunità e di rete, in un progetto inclusivo a cui potranno unirsi come partner imprese, enti e organizzazioni durante tutte le fasi dell’attività.

Gli enti pubblici e privati che volessero avere maggiori informazioni o proporsi come partner all'interno della rete di progetto, aprendo una preziosa collaborazione con gli enti promotori, possono contattare Lia Benvenuti all’indirizzo direzione@mailtechne.org e/o al numero 348 41 22 096. I giovani interessati al progetto che desiderano informazioni possono contattare Techne FC, Linda o Morena, all'indirizzo segreteria@mailtechne.org e/o al numero 0543 41 07 11.