Vuoi provare a giocare a hockey? Open day al Pattinodromo di via Ribolle

Domenica 9 Ottobre, a partire dalle ore 10 al Pattinodromo di via Ribolle a Forlì, presso il parco "Incontro", si terrà l'open day organizzato da Libertas Hockey Forlì in collaborazione con le altre squadre romagnole "Corsari Riccione" e "Ice in line Imola". L'evento è rivolto a tutti i ragazzi che vogliano provare il pattinaggio e, nel caso sappiano già pattinare, cimentarsi con l'hockey in line. Saranno presenti allenatori e atleti delle varie categorie.