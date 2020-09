Tona l'orchidea "sospesa" dell'Unicef

Torna da giovedì a sabato l'Orchidea Sospesa dell'Unicef. A fronte di un contributo minimo di 15 euro, sarà possibile garantire l’acquisto di 60 bustine di alimenti terapeutici per curare i bambini malnutriti. 15 euro è il costo di una settimana di terapia nutrizionale per 4 bambini. Quest’anno con la pandemia da Covid-19 c’è più bisogno che mai dell’aiuto di tutti per sostenere i bambini più vulnerabili. Quest'anno la Campagna Orchidea è dedicata alla festa dei nonni, per questo motivo, il Comitato Provinciale per l'Unicef di Forlì-Cesena, ha aderito alla Campagna "Orchidea Sospesa".

Le piante di Orchidea Sospesa per le quali raccoglieremo le donazioni online verranno donate, seguendo chiaramente tutte le norme di distanziamento e sicurezza, a quelle nonne e a quei nonni che si trovano in Rsa, centri anziani, ospedali o anche semplicemente a quegli anziani che hanno più bisogno di un gesto di affetto, perché soli o in particolari condizioni di disagio. E' possibile acquistarle al Caffè del Teatro, in Corso Diaz 44 o al Nero Sublime, Corte Dandini Cesena. Ulteriori informazioni: https://orchidea.unicef.it/sospesa; comitato.forli@unicef.it e 347/0792674.