Festa dei Nonni, l'Unicef scende in piazza per curare i bimbi malnutriti

Sabato 26 e domenica 27 settembre l'Unicef scende in Piazza in occasione della Festa dei nonni. I volontari saranno presenti per raccogliere un contributo concreto alla lotta contro la malnutrizione infantile. Con l’Orchidea dell’Unicef, a fronte di un contributo minimo di 15 euro, sarà possibile garantire l’acquisto di 60 bustine di alimenti terapeutici per curare i bambini malnutriti. 15 euro è il costo di una settimana di terapia nutrizionale per 4 bambini. "Quest’anno con la Pandemia da covid-19 c’è più bisogno che mai dell’aiuto di tutti per sostenere i bambini più vulnerabili", spiegano.

Sarà possibile comprare le orchidee sabato 26 settembre al Caffé del Teatro C.so Armando Diaz 44, al Nero Sublime Corte Dandini (Cesena), domenica al c/o Centro Commerciale i Portici Via C. Colombo dalle 9.30 alle 12,30 e al Centro Commerciale Le Fornaci (Via XXV Ottobre, 2) a Forlimpopoli dalle 15.30 alle 19.30 Per info e prenotazioni: 347/0792674 oppure comitato.forli@unicef.it. Visitando il sito orchidea.unicef.it è possibile trovare ulteriori piazze, consultare facili consigli per coltivare la propria pianta e scoprire più da vicino il lavoro dell’Unicef sul campo.