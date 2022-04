Ospitare uno studente straniero in famiglia: un incontro per saperne di più

Mercoledì 20 aprile alle 21 in modalità online: un appuntamento con i volontari di Intercultura per rispondere alle domande delle famiglie che desiderano aprire la propria porta ad uno studente straniero attraverso un’esperienza educativa.

Grazie ai programmi sviluppati da Intercultura, Associazione di volontariato senza scopo di lucro presente in 159 città italiane, ogni anno centinaia di adolescenti provenienti da tutto il mondo vengono accolti nel nostro Paese da una famiglia e frequentano le nostre scuole per un periodo che può variare dall’intero anno scolastico, ai 6, 3, 2 mesi. Nel rispetto delle norme di sicurezza il programma è riuscito ad andare avanti anche in questi mesi, con l’arrivo di circa 500 ragazzi che, insieme alle loro famiglie ospitanti, hanno contribuito a mantenere vive queste importanti esperienze di cui beneficia l’intera comunità locale. Tra questi vi sono anche Ceren dalla Turchia e Luisa dal Brasile, arrivate a settembre nel centro locale, dove rimarranno fino a luglio.

Birgitta Skuladottir, ragazza islandese ospitata nel centro locale nel 2019-2020, sarà protagonista, assieme ai volontari di Forlì-Cesena e alla sua famiglia ospitante italiana, dell’incontro online organizzato. Per partecipare è necessario iscriversi al link https://www.intercultura.it/news/partecipa-all-incontro-online-con-i-volontari-di-forli-cesena/

Spiega Nicole Vignoli, presidente del centro locale: “Le migliaia di famiglie e di scuole che in questi 65 anni di vita di Intercultura hanno vissuto un’esperienza di ospitalità possono confermare che accogliere uno studente di un altro Paese è un modo di rigenerarsi come genitori per dare nuova linfa alla famiglia. È una conseguenza naturale: l'energia del nuovo arrivato riempie la vita e il cuore di chi lo accoglie, non solo la sua casa o l’aula scolastica. Ospitare uno studente dall'estero con Intercultura è un'esperienza che dura nel tempo. Il ragazzo o la ragazza che varca la soglia di casa da sconosciuto, diventa presto un figlio, un amico e lo sarà per sempre. Nella vita di tutti i giorni non mancheranno punti di vista diversi, come succede tra adulti e adolescenti, da superare insieme. Ospitare significa scoprire nuovi valori affettivi e nuove conoscenze delle culture del mondo: la ricetta ideale per arricchire per sempre la famiglia o il gruppo classe.”.