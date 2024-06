"Osservo Festival": quattro giorni itineranti nell'Alta Val Bidente tra film, trekking e laboratori

Dal 20 al 23 giugno, i comuni di Santa Sofia, Galeata e Civitella di Romagna ospitano la prima edizione di Osservo Festival, un evento nuovo che parla di cose antiche, della terra e del paesaggio attraverso trekking sul territorio, laboratori e una rassegna cinematografica: sono tre i film-documentari proiettati che si inseriscono nel percorso di The road to Terra Madre promosso da Slow food Italia e hanno il patrocinio del Parco delle Foreste Casentinesi. Nei luoghi di proiezione è previsto un servizio di ristoro a cura di ristoratori locali e associazioni di volontariato. La visione dei film è gratuita fino ad esaurimento posti.

Primi appuntamenti il 20 giugno a Santa Sofia: alle 17:30 nel Palazzo Nefetti inaugurazione della mostra fotografica “Ater” sul tema del mito e paesaggio, di Nicole Marchi e Andrea Valzania, a cura di Sophia in Libris. Alle 20:30 al Parco della Resistenza proiezione del film “In questo mondo” di Anna Kauber, un viaggio nella penisola, tra le donne dedite alla pastorizia, a tutela di una realtà non così distante. Prima della proiezione dialogo tra la regista e Clarissa Gianelli e Giada Zoli del collettivo Monnalisa. Venerdì 21 al mattino è in programma il canoa-Trekking al lago di Ridracoli con giro in canoa nelle sponde del lago e proseguimento a piedi fino alla Seghettina, accompagnati dal naturalista Stefano Samorè e dalla ì Forestale Martina Mainetti, membri di Oltreterra (ritrovo a Ridracoli alle 9:45. Evento su prenotazione al 3701353269, 30€). Sempre venerdì, nel Castello di Cusercoli, alle 20:30 proiezione del film-documentario “La restanza” di Alessandra Coppola. Introducono Paolo Marianini dell’azienda agricola “I Tirli” e Giovanna Nuzzo dell’associazione “Casa delle Agriculture”.

Sabato 22 alle 10 presso il podere Camporosso a Civitella, laboratorio di nocino e pic nic vegetariano. Alle 11:30 letture a tema “Cibo” a cura dell’ “Associazione Nati per Leggere” (su prenotazione 3805142609, laboratorio + pic nic 49 €, solo pic nic 12 €). Alle 17 di sabato, con partenza da Piazzale Berlinguer a Civitella, è in programma una “Passeggiata tra luoghi reali e immaginari di vallata”, itinerario ad anello tra sentieri e strade sterrate nella zona di Montegrosso e Valdoppio, con laboratorio di riflessione sulle frane a cura di Arianna Preite e racconti dello storico Giacomo Mariani. Possibilità di cenare all’Agriturismo Le Campore (cena vegetariana 15 €, bevande, biscottini della casa e caffè inclusi), rientro per le 22.30 circa. Per info e prenotazioni: le guide escursionistiche Filippo Magni 3314523234 - Stefano Samorè 3333181101. Per il laboratorio è possibile portare con sé un ricordo, una foto, un disegno a cui si è legati e che ricorda il periodo delle frane/alluvioni. Domenica 23 alle 10, con partenza da Biserno di Santa Sofia, trekking “Per castagni e tra le felci” escursione alla scoperta dei castagni e il loro legame con l’uomo. La meta è il castagneto della Famiglia Bandini. Trekking di 5 km medio/facile a cura di Tour de Bosc. Per info e prenotazioni: Stefano 3475074386. Dal pomeriggio di domenica, nel chiostro di Pianetto, verrà esposto il manifesto/arazzo del festival Osservo. Alle 21.30, sempre nel chiostro, proiezione del film “Innesti” di Sandro Bozzolo. A seguire dialogo tra il regista e suo padre Ettore, naturalista e membro di Oltreterra e Pietro Castellucci, Dott. Forestale ed esperto di castanicoltura.

Per info: osservofestival@gmail.com - +39 376 104 5395. Programma completo: https://ring-production-dac.notion.site/OSSERVO-FESTIVAL-a4dce00b24734003b32e4d8e062edb65