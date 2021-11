All'Ottantadue music club il "Bruno Signorini Trio"

Il weekend dell'Ottantadue musica Club di Forlì, prosegue sabato 20 alle 22:05 con il Bruno Signorini Trio in "Saturday night"

Bruno Signorini (1937), cesenate, contrabbassista, cantante, insegnante di lingue straniere in pensione, è molto conosciuto fra i musicisti del territorio, dopo sessant’anni passati a suonare dal vivo in Italia ed Europa. Oltre che grande contrabbassista, che ricordiamo accanto al mitico Germano Montefiori per tantissimi anni, negli indimenticabili “Swing Daddies” è anche un classico crooner e riproporrà, assieme ai due giovani maestri Simone Basti e Jacopo Valpiani, che già si stanno affermando a livello nazionale, gli indimenticabili classici dello swing come “Goody Goody”, “Day by day”, “Eu sei que vou te amar” di Vinicius De Moraes, la romantica “Moon river” in chiave jazz, la francese “Que rest t il de nos amours” di Charles Trenet, “Saturday night is the loneliest night” del mito Sinatra e altri brani internazionali.