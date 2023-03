"Ottantuno": al Circolo Inzir la storia di Isacco Emiliani e del nonno, che hanno fotografato gli alberi monumentali

Venerdì 31 marzo alle ore 21.00 presso in cicolo Inzir arriva "Ottantuno": una bella storia di Isacco Emiliani (fotografo e videomaker) e di suo nonno Antonio Panzavolta detto Tonino, che per sette anni hanno viaggiato nelle notti più buie alla scoperta degli alberi monumentali più valorosi della loro terra, quella tra Romagna e Toscana, dal Delta del Po fino alle immense foreste Casentinesi con l'obiettivo di realizzare un libro d’arte e raccontare con la fotografia il valore dei grandi testimoni verdi.

L'obiettivo è stato raggiunto: "Ottantuno" è il titolo del libro, come i luoghi più importanti di questa storia e come gli anni di nonno Tonino al suo termine, negli anni della realizzazione. Il libro è pubblicato con la casa editrice NutsForLife ed è un libro in serie limitata di 501 esemplari numerati e firmati, inoltre vede la prefazione di Jane Goodall e il 10% dei proventi del libro vengono destinati al suo istituto italiano, Le carte selezionate per la realizzazione di ottantuno sono certificate FSC® per la Gestione Forestale Responsabile. Realizzato con la casa editrice Nuts For Life e con la collaborazione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Il racconto di Isacco e Tonino sarà accompagnato dalla proiezione di suggestive immagini e filmati realizzati

La serata è gratuita riservata ai soci Arci. E possibile tesserarsi anche la sera setssa dell’evento.