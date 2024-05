"Otto castelli per un palio": un tuffo nel Medioevo al parco di Rocca delle Caminate

Cavalli, cavalieri, falconieri sono pronti a condurre i visitatori tra accampamenti di armati, accompagnati da musici, danzatrici e giullari. La cucina sempre in fermento sfornerà piatti gustosi. Il tutto si troverà oltre il cancello del Parco di Rocca delle Caminate, il 18 e 19 maggio, per rivivere un'epoca passata come in un sogno. Respirando un'atmosfera unica, a passeggio nel verde del grande parco tra mercanti ed esibizioni.

Il torneo è ispirato alle lotte tra le famiglie Belmonti, Ordelaffi, Malatesta e altre delle colline romagnole, che tra il 1200 e il 1400 si contesero la roccaforte distruggendola e riedificandola varie volte. Viene disputato annualmente tra i cavalieri di "otto castelli" che portano i colori e gli emblemi storici dei castelli da cui provengono. I cavalieri si sfideranno sui loro cavalli nella temibile giostra dell'Almoravide. Ad alimentare l'atmosfera di questa sfida nel meraviglioso scenario del parco di Rocca delle Caminate, spettacoli, musici, sputafuoco e falconieri. Inoltre duelli, mercatini, mestieri medievali e stand gastronomici.

Quest'anno, la sera del sabato saranno presenti con la loro musica amatissima in tutta la regione, gli Etilisti Noti, gruppo folk che si tinge di note irlandesi, già partecipi all'evento nel 2022. Presenti per festeggiare, per gioire e per intrattenere non solo chiunque sia amante delle rievocazioni, ma anche chi ama il buon cibo, begli spettacoli, atmosfere uniche e familiari e la buona musica.

Sabato dalle 15.00 alle 23.00 , ingresso 5 euro ( solo adulti). Offerta libera dopo le 21.00. Domenica dalle 11.00 alle 21.00, ingresso 7 euro ( solo adulti)