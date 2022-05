"Pace, giustizia e salvaguardia del Creato: analisi e proposte": incontro a San martino con don Franco Appi e Luciano Ravaioli

"Garantire la sicurezza e la pace è responsabilità dell’intera comunità internazionale. Questa, tutta intera, può e deve essere la garante di una nuova pace. Noi ci sentiamo parte della comunità internazionale e ci incontriamo per riflettere su come assumerci questa responsabilità". I circoli Acli del Vicariato sud – ovest, martedi 10 maggio alle 20,45, al Circolo Acli della Parrocchia di San Martino in Strada di Forlì organizzano un incontro aperto al pubblico per riflettere e progettare sul tema: "Pace, giustizia e salvaguardia del Creato: analisi e proposte".

Intervengono Don Franco Appi, direttore del Momento, Luciano Ravaioli, incaricato Pastorale Sociale e del lavoro della Diocesi di Forlì-Bertinoro. Coordina Raoul Mosconi. Sono previsti altri interventi e dibattito.