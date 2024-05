Meldola Padel Tour, 4^ tappa del doppio amatoriale maschile: appuntamento al circolo tennis

Proseguono i tornei di padel al circolo tennis e padel di Meldola, in piazzale della Libertà 18/B. Domenica 5 maggio, dalle ore 9.30, doppio maschile amatoriale aperto a tutti, con ricca colazione offerta da 7Grammi Caffè. Si tratta della quarta e ultima tappa del "Meldola Padel Tour" di doppio maschile, ma vi possono partecipare anche coppie che non hanno presenziato ai tornei precedenti. Ai vincitori interessanti premi offerti dagli sponsor. Tabellone gold e silver e si gioca su tre campi contemporaneamente. Scadenza iscrizioni entro sabato 4 maggio. Master finale a giugno per le migliori coppie.

Info sul torneo

Iscrizione: 15 euro

Massimo coppie: 18

3 partite garantite

Girone Gold e Silver

Colazione offerta a tutti

Premi per il vincitore e la finalista dei due gironi