Padre e figlio con flauto e marimba per Emilia Romagna Festival: Fulvio e Gabriele Fiorio in “The sound of wood”

Martedì 30 agosto, a Forlì nella Chiesa della Santissima Trinità a partire dalle ore 21.00, Fulvio Fiorio, flautista affermato con una notevole esperienza nel mondo musicale, e suo figlio Gabriele, che avrà l’onere e l’onore di far ascoltare, conoscere e amare il suono morbido e profondo della marimba, proporranno “The sound of wood”, un repertorio che metterà in risalto tutto il valore timbrico dei due strumenti.

Mentre del flauto traverso si sa già molto, la marimba è uno strumento poco noto al grande pubblico: simile allo xilofono, ma molto più grande, si suona con le mazzette, e l’esecutore virtuoso può tenerne anche due per ogni mano. Nel programma che padre e figlio Fiorio faranno ascoltare, la marimba ha un po’ la funzione del pianoforte, come risulta evidente fin dal primo brano: con la Sonata in do maggiore di Johann Sebastian Bach (per flauto e clavicembalo, eseguita anche per flauto e pianoforte), flauto e marimba fonderanno i loro suoni producendo nuove suggestioni sonore. Il programma poi procederà con diversi altri brani in duetto, fra i quali la bellissima Bachianas Brasileiras n. 5, di Heitor Villa-Lobos originariamente scritta per soprano e otto violoncelli. Saranno eseguiti anche brani solistici, che permetteranno di apprezzare le sonorità e le dinamiche di ogni singolo strumento. Si ascolterà anche un pezzo di Daniele Gasparini, compositore contemporaneo che ha dedicato proprio a questo duo la sua opera e che renderà ancora più interessante questa bella serata musicale.

Il concerto “The sound of wood” si inserisce nell’ambito della rassegna di concerti Forlì Grande Musica, organizzata da Emilia Romagna Festival e Young Musicians European Orchestra per la Città di Forlì.

In caso di malempo il concerto si terrà al Duomo di Forlì. Ingresso gratuito, fino a esaurimento posti; non è prevista prenotazione

Fulvio Fiorio - Si forma musicalmente con il M° Massimo Mercelli. Pluridiplomato in Italia e all’estero, studia con i maestri: M.Larriueu, A.Persichilli, A.Marion, G.Cambursano, R.De Reede, C.Klemm, A.Nicolet, P.L.Graf, M.Ancillotti, P.N.Masi. Studia direzione d’orchestra con i maestri P.Bellugi e M. De Bernard. Vince Concorsi Nazionali ed Internazionali. E’ primo flauto con orchestre italiane ed europee, è diretto dai maestri: D.Oren, G.Kuhn, A.Pirolli, P.Mianiti, D.Callegari, V.Askenazy, I.Karabtchevsky, P.Bellugi, M.De Bernard, Y.Bashmet, V.Delman, Y.Temirkanov, D.Renzetti, M.Rota, F.M.Carminati: ha collaborato in recital lirici con L.Pavarotti, L.Nucci, M.Freni, R.Kabaivanska, M.Devia, S.Bonfadelli. Suona in festival internazionali: Festival Pontino di Sermoneta, I Concerti del Gonfalone di Roma, Rivista Amadeus di Milano, Amici della Musica di Ancona, Settimane Musicali G. Mahler di Dobbiaco, Ravello Festival, Innsbrucker Promenade Konzerte, Richard Strauss Istitute, Fête de la Musique Haute-Savoie, Deutsche Oper Berlin, Teatro Arriaga Bilbao, Lubjana-Festival, Accademia Musicale di Sarajevo. Registrato CD per AULIA, Rai-Trade, Tactus, RAI Radio3, Falaut Collection, SMC Records. Invitato a simposi e master internazionali, svolge la sua attività didattica presso il Conservatorio “G.Rossini” di Pesaro, ISSM Peri-Merulo di Reggio Emilia.

Gabriele Fiorio - Nato nel 2005, ha intrapreso lo studio delle percussioni all’età di 7 anni sotto la guida del M° A. Greco. Nel marzo 2019 ha sostenuto e superato brillantemente l’esame di ammissione presso il Liceo Musicale “Canova” di Forlì, dove attualmente frequenta il terzo anno sotto la guida del M° A. Rattini. Vincitore di numerosi premi: primo premio al concorso “music e- Contest” 2020, primo premio al ”ISCART International Music Competition” di Lugano, primo premio 100/100 e Menzione della Giuria Giovane Talento al “CIMP città di Pesaro”, secondo premio al ”International Music Competition Opus” Cracovia 2021. Nel settembre del 2021 vince l’audizione presso la Juniorchestra dell’Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma. Diretto da maestri di fama internazionale quali il M° Nicola Piovani e il M° Simone Genuini, partecipa in qualità di percussionista al concerto per EXPO 2020 (Dubai 2021). Nel gennaio 2020 collabora come percussionista con l’Orchestra di Fiati “Canova-Maderna” diretta dal M° M. Mangani nell’ambito del corso di Direzione per Banda promosso dall’ANBIMA presso il Conservatorio “B. Maderna” di Cesena. Ha debuttato come marimba solista nell’ambito delle rassegne: “eState con la fraternitArte” Ravenna 2020, “FuoriFestival” Pesaro 2021, “Inner Wheel” Ravenna 2021. Percussionista dell’Ensemble Strumentale Recondite Armonie ha partecipato al progetto “Omaggio al M° Ennio Morricone” per l’associazione “Viveremontesanvito” (Ancona), Associazione Musicale Dozzese (BO). Si è esibito in varie sale come Sala Santa Cecilia e Sala Sinopoli presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, il Teatro Masini di Faenza, il Teatro D. Fabbri di Forlì, il Teatro Comunale E. Stignani e Teatro dell’Osservanza di Imola.