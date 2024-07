A Galeata una paella di beneficenza

La Fraternita di Misericordia “Don Giulio Facibeni” di Galeata organizza venerdì 19 luglio “la paella di Beneficenza” presso l’Area Feste (ex campo sportivo) di Galeata. Con il ricavato della serata verrà acquistato un defibrillatore da donare alla comunità Galeatese e verrà posizionato al centro del paese. L’associazione è stata fondata nel 1973 e da oltre 50 anni lavora nel settore socio sanitario a disposizione della comunità. La prima edizione della “Paella di Beneficenza” è stata organizzata a Settembre 2023 in occasione dei 50 anni e con il ricavato è stato donato un defibrillatore al Gruppo Escursionistico la Lama posto al Casone in Campigna. Iscrizioni per la serata aperte fino al 16 Luglio, prenotazione obbligatoria al 348 4772494.