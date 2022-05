Prezzo non disponibile

La Parrocchia di San Giorgio e gli amici di San Giorgio organizzano, per sabato 28 maggio alle ore 20, una serata dedicata alla paella. L'appuntamento è nell'area parrocchiale in Via Zampeschi 115 a Forlì.

Il menù fisso comprende paella alla valenciana, acqua, vino e sorbetto. Solo su prenotazione entro il 26 maggio al 339-8420481 oppure al 349-6340362.