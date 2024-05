“Paesaggi e Incantesimi”: le fotografie della forlivese Elisa Tongiani in mostra

Dall'1 al 14 giugno Elisa Tongiani, artista forlivese, attraverso le sue opere, celebra la mostra dal titolo “Paesaggi e Incantesimi” all'associazione Regnoli 41. Artista raffinata, interpreta la natura secondo un gusto elegante e fiabesco allo stesso tempo. Le sue opere cercano sempre un elemento creativo da immortalare in primo piano, qualcosa di epico per lo sfondo con lo scopo di creare una composizione d’impatto. Con questo gioco di luci ed ombre, l’artista è in grado di indirizzare lo sguardo dell’osservatore verso aree specifiche, donando alla fotografia una profondità tale da portare lo spettatore dentro l’opera stessa

Racconta l'artista: "Quando preparo uno scatto paesaggistico, cerco delle linee che mi guidino dal primo piano verso gli elementi in lontananza. Cerco sempre di realizzare scatti con un aspetto simil-3D, cercando un elemento creativo da immortalare in primo piano, qualcosa di epico per lo sfondo e delle linee guida per unire il tutto e creare una composizione d'impatto; quando rientro utilizzo programmi al pc, che mi consentono di lavorare sulla luminosità dell'immagine per donare alla fotografia più atmosfera… quasi fiabesca”

Inaugurazione 1 giugno con la presenza del critico d'arte Enzo Dallara. Aperta tutti i giorni dalle 16,30 alle 18,30. Per info: regnoli41@gmail.com