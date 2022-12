"Paesaggi plurali": inaugurano delle opere di street art realizzate dagli studenti delle scuole medie

Nelle giornate di sabato 10 dicembre e domenica 11 dicembre verranno inaugurate le due nuove opere di street art realizzate nell'ambito del progetto “Paesaggi Plurali”, il festival di arte Pubblica della città di Bertinoro con la direzione artistica dell'artista Marcello Di Camillo della cooperativa Casa del Cuculo. Il progetto è promosso dal Comune di Bertinoro. Le nuove opere artistiche si inseriscono nel percorso "Scuola dell'immaginazione" che prevede, nell'ambito di Paesaggi Plurali, la creazione di opere partecipate con il coinvolgimento degli studenti delle scuole secondarie dell'Istituto Comprensivo di Bertinoro.

Il 3 e 4 dicembre verrà realizzata l'opera murale sulle scalinate di via Allende, da parte dei ragazzi e delle ragazze di tre classi 3° di Bertinoro con la supervisione della Casa del Cuculo. L'opera murale racconta la sfida tra natura e cemento per portare l'attenzione su tematiche ambientali. L'inaugurazione dell'opera murale si svolgerà sabato 10 dicembre alle ore 15.30 presso la scalinata tra via Allende e via Saffi.

Il 10 e 11 dicembre verrà realizzata l'opera di Street Poster Art dai ragazzi e ragazze di due classi 3° di Santa Maria Nuova, seguiti dall'artista fotografico Alessandro Tricarico, reporter che ha raccontato storie di rivolte, in Italia e Nord Africa, con servizi fotografici pubblicati su il Manifesto, la Repubblica e il Financial Times. L'opera ha come tema il Body Shaming, ossia l'atto di deridere e/o discriminare una persona per il suo aspetto fisico; si tratta di un tema molto importante e sentito che i ragazzi e le ragazze degli istituti scolastici hanno deciso di approfondire attraverso il linguaggio artistico, per condividerlo con il loro paese e la società che li circonda. L'inaugurazione dell'opera si terrà sabato 11 dicembre alle ore 16.00 in via Palmiro Togliatti 56, nei pressi del supermercato Conad. Quest'opera, la prima realizzata in una frazione del Comune, anticipa i prossimi interventi artistici di “Paesaggi Plurali” che riguarderanno proprio il centro abitato di Santa Maria Nuova(In caso di maltempo gli eventi inaugurali verranno rimandati a data da definirsi).

Le due nuove opere di street art completano un percorso avviato lo scorso anno con il progetto "Adotta un luogo" nel quale gli studenti avevano individuato e mappato alcuni luoghi da rivisitare e valorizzare. In questi spazi, i ragazzi e le ragazze degli istituti scolastici hanno fatto un lavoro con la Scuola di Pace di Montebello che ha portato poi alla realizzazione dei due progetti artistici. Il progetto è finanziato dalla Regione Emilia Romagna attraverso il Bando per la promozione di una cultura di pace 2022. Le opere sono state precedute da incontri online con l'artista Alessandro Tricarico e dal vivo con l'artista Marcello di Camillo e con la professoressa Marina Barberini.