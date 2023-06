Pagine a km 0, nuovo appuntamento in biblioteca comunale Pellegrino Artusi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Tornano le “Pagine a KM0. Autori e libri dalla Romagna“ nella Biblioteca comunale Pellegrino Artusi. Il prossimo appuntamento, rinviato a maggio per l’alluvione, è per venerdì 9 giugno alle ore 17.30 con Il 71° del lattaio di Franco Gaddoni e Davide Menghi. Si potrà fare la conoscenza con questi due autori forlivesi che hanno creato una coppia di investigatori in forza alla questura di Forlì.

Il 71° del lattaio è il terzo romanzo della fortunata serie e si sviluppa attorno a un caso apparentemente banale, che si rivela un intrico difficile da sciogliere. Il ciclo Pagine a KM0 si propone come vetrina sulla produzione letteraria, poetica, saggistica di autori e case editrici dalla Romagna.