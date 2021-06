Palazzo Fantini a Tredozio apre le porte ai visitatori tutti i sabati

A seguito del grande successo avuto in occasione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane, Palazzo Fantiniaccoglie i visitatori tutti i sabati fino al 26 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Saranno giornate speciali per ammirarne le fioriture del giardino, che proprio in questi giorni daranno il loro miglior spettacolo. Palazzo Fantini è lo splendido risultato di una serie di costruzioni stratificate attraverso i secoli. La struttura originale è stata realizzata nel Seicento, ma è solo alla metà del secolo successivo che il palazzo ha assunto l'attuale fisionomia. Al Novecento risalgono le pregevoli decorazioni Liberty.

Su iniziativa dell'attuale proprietario sono state recuperate fedelmente le scuderie, le cantine, le due ampie corti e i granai, tipici delle antiche tenute signorili di campagna. Parco e giardino all'italiana sono un gioiello di notevole fascino. La porzione allestita a parco ospita specie ricorrenti nei grandi giardini paesaggistici italiani: oltre a lecci, ippocastani, tigli, pioppi bianchi, agrifogli, fanno bella mostra di sé conifere come Abies pinsapo, Pinus nigra e soprattutto maestosi cedri (Cedrus libani, C. deodara e C. atlantica). Su questo sfondo grandioso risaltano le bordure in bosso potato, entro le quali in estate spiccano per contrasto coloratissimi fiori stagionali. I prati, le vasche di ninfee, le aiuole di rose antiche, le bordure miste, i festoni di bergenie sottolineano e movimentano il disegno.

In occasione delle aperture speciali, la visita a Palazzo Fantini è libera ma, date le normative attualmente in vigore, si consiglia di comunicare preventivamente il proprio arrivo al giardino scrivendo una mail a info@palazzofantini.net, oppure chiamando il numero + 39 347 9734350