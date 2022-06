"Palestina dimenticata": alla Cgil un incontro per ricordare la giornalista uccisa Shereen Abu Aqleh

Prezzo non disponibile

Lo scorso 11 maggio la giornalista palestinese Shereen Abu Aqleh, inviata per Al Jazeera, è stata uccisa mentre svolgeva il suo lavoro di reporter nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Da numerose ricostruzioni è emerso che il colpo sarebbe partito da un cecchino israeliano.

"Davanti a questi avvenimenti è necessario aprire una riflessione, non solo sui rischi corsi dai giornalisti, ricordiamo che al momento dell’uccisione Shereen Abu Aqleh indossava vestiti con la scritta PRESS, ma anche sullo stato di insicurezza in cui vive quotidianamente il popolo palestinese", affremano dalla Cgil di Forlì. Giovedì 16 giugno, alle ore 17, presso la Sala L. Lama della CGIL di Forlì, si affrontano questi temi partendo dall’analisi del giornalista Hosny Shello. Interverranno anche Milad Jubran Basir, italo palestinese, Presidente C. Direttivo della Cgil di Forlì, il Centro Pace di Forlì, ANPI Forlì, l’Associazione Luciano Lama e Forlì Città Aperta.