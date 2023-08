Fremono i Borghi per il 60esimo palio di Santa Reparata

Il Palio di Santa Reparata è giunto alla 60esima edizione. Le gare per aggiudicarsi il vessillo del Palio, dipinto da un artista, saranno precedute dai cortei dei due Borghi che raggiungeranno la Piazza. Successivamente seguirà l’insediamento del Commissario Granducale che per oltre 200 anni, annualmente era inviato a Terra del Sole da Firenze, questo fino al 1769, in suo onore si organizzavano pranzi, festeggiamenti e gare in piazza d’Armi.

La giornata vede oggi anche la presenza di un mercato storico, musici, artisti e spettacoli rinascimentali che intrattengono il pubblico durante tutta la giornata.

Si parte domenica 27 agosto, ore 10:30 con la benedizione del Palio e donazione dei ceri all'Altare della Santa Reparata, Messa in Latino. Da giovedì 31 agosto a venerdì 1 settembre ci sono le giornate dedicate ai giovani, pittura della pavimentazione ai lati della piazza e coinvolgimento nell'evento del Palio. Sabato 2 settembre ecco le tradizionali cene propiziatorie nei due Borghi

Domenica 3 settembre è la giornata clou con il Palio di Santa Reparata. Dalle ore 10:00 apertura del mercato storico rinascimentale e dell'artigianato in compagnia di musici, artisti e spettacoli rinascimentali che intrattengono il pubblico durante tutta la giornata.

Alle ore 10:30 visita guidata di Chiara Macherozzi alla città Fortezza, che sarà accompagnata, per l'occasione, dagli Uominid'Arme della Compagnia del Montone, con ritrovo alle ore 10:15 presso l’ufficio turistico della Pro Loco (loggiato di Palazzo Pretorio). Costo del biglietto: euro 5 - gratuito fino ai 18 anni. Info e prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro Sabato 2 Settembre presso I.A.T. - Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, info@castrocarotermeeterradelsole.travel, 543 769631, 350 5193970.

Alle ore 16:00 le campane della Chiesa di Santa Reparata suoneranno per annunciare l'inizio del Palio. Sempre alle ore 16:00 avrà luogo il corteo storico, al suono delle campane della Chiesa di Santa Reparata. Oltre 300 figuranti del Borgo Fiorentino e del Borgo Romano partiranno dai due rispettivi Castelli e raggiungeranno Piazza d'Armi, dove faranno da suggestiva cornice alla Cerimonia d'Insediamento del Commissario Granducale, salutato dal rullo dei tamburi e dai giochi di bandiere del Gruppo "Sbandieratori, Musici e Uomini d'Arme di Terra del Sole". Successivamente si entrerà nel vivo della Gara di Tiro alla Balestra: i Balestrieri del Borgo Fiorentino e del Borgo Romano si sfideranno all'ultima verretta, per aggiudicarsi il Palio di Santa Reparata. Duelli in arme, giochi di bandiere e gare di tiro alla fune faranno da intermezzo.

Possibilità di cenare in Piazza d'Armi, su prenotazione: Pro Loco di Terra del Sole 0543 766766, proloco@terradelsole.org. Ingresso ad offerta libera.