"Alla scoperta di Terra del Sole": il covid rivoluziona il Palio di Santa Reparata

Il coronavirus rivoluziona la 57esima edizione del Palio di Santa Reparata, che sarà orfana della sfida tra Borgo Romano e Borgo Fiorentino alla balestra antica. "Alla scoperta di Terra del Sole", questo il nome scelto per l'edizione 2020. Si comincia alle 10 con la visita guidata a cura della guida abilitata Chiara Macherozzi. Il costo è di 10 euro (dai 14 anni). A partire dalle 14.30 è in programma una passeggiata con accompagnatori in costume tra i monumenti e le sedi delle contrade (prenotazione consigliata).

Alle 16 in piazza d’Armi ci sarà la cerimonia di insediamento del Commissario Granducale, mentre, alle 17, nell’area balestrieri, ci sarà una dimostrazione di tiro con la balestra da banco antica. Palazzo Pretorio ospiterà la degustazione di prodotti tipici del territorio per tutta la giornata. Ci sarà anche la possibilità di pranzare nei ristoranti locali.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Andrea Bandini, presidente dell’Ente Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana, telefono 3357026444 o inviare una mail a proloco@terradelsole.org.