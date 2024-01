Pane e arte: le opere dei pittori locali in vetrina in pieno centro storico, da Maceo Casadei ad Angelo Ranzi

Al via la rassegna di pittori romagnoli e più precisamente forlivesi del secondo novecento. L'esposizione a carattere completamente gratuito è allestita nei locali de Il mondo del pane, via Delle Torri 43 dal 10 gennaio al 29 febbraio.

"Poiché panificare è certamente una forma d'arte - spiega Fekri Redjepi di 44 anni titolare -, abbiamo pensato di rafforzare il binomio che esiste tra pane ed arte scegliendo di omaggiare pittori della seconda metà del novecento, maggiormente legati al territorio. Riconoscendo la valenza delle vetrine che si affacciano su via delle Torri, certamente una delle più belle strade della nostra città, coadiuvato da un amico appassionato di pittura, ho deciso di dare il via ad una rassegna espositiva Opere di pittori quali Maceo Casadei, PierClaudio Pantieri, Giordano Viroli, Angelo Ranzi ed altri si avvicenderanno nelle nostre vetrine per il piacere dei passanti.

La mostra è visitabile negli orari di aprtura del forno (7.30/14 -16/20 chiuso il giovedì).