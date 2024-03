Pantaleo Palmieri racconta “Un altro Dante: il Dante dei Preraffaelliti”

Sabato 23 marzo, alle ore 16,30, alla Sala Sangiorgi- Istituto Musicale Masini, nuovo appuntamento con il ciclo “Gli abissi dell'anima. Il mondo segreto dei Preraffaelliti”, organizzato dall'Associazione Culturale San Mercuriale, in collaborazione con il Centro Diego Fabbri. Pantaleo Palmieri terrà una conversazione su “Un altro Dante: il Dante dei Preraffaelliti”

Pantaleo Palmieri, dantista di lungo corso, ci parlerà del ruolo che il Sommo Poeta Dante assume nella poetica del Preraffaellismo attraverso l'opera, prima di Gabriele Rossetti padre - esule italiano in una Londra che conosce Dante solo attraverso alcuni personaggi della Divina Commedia – e poi del figlio, Dante Gabriel Rossetti, che, nel fermento del 1848, fonda la Confraternita dei Preraffaelliti, un gruppo di giovani colti e ribelli, che, connettendo fede, economia, arte e vita quotidiana, si propone come modello l'arte del Medioevo. Dante Gabriel traduce in inglese la Vita Nova e vive (o racconta) una sua vita sentimentale sul modello di Dante. Dante Gabriel Rossetti avrà un grande successo come pittore e poeta inaugurando, sul modello dei suoi quadri, la moda ottocentesca di attingere a soggetti danteschi in tutte le forme di arte, e anticiperà i caratteri del Decadentismo e del Simbolismo.