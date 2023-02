Paola Sabbatani Quintet al Forlimpopoli Folk Club porta le canzoni contro le dittature e per la libertà

Paola Sabbatani, una delle voci folk più in vista e stimate del nostro territorio, torna al Verdi di Forlimpopoli attorniata da un quartetto di musicisti di eccezione. Appuntamento venerdì 17 Febbraio alle 21:00 con Forlimpopoli Folk Club.

"Allontana da me ....canzoni contro le dittature e per la libertà" è uno spettacolo di canzoni e musiche scelte fra Europa e Americhe perché combattute, contrastate, censurate per i loro contenuti e significati antifascisti ed antirazzisti. Uno spettacolo musicale ricco di arrangiamenti originali, dedicato a chi, con le parole e con la musica, ha avuto il coraggio di dire 'no'.

Da Calice di Chico Buarque e Milton Nascimento, scritta nel 1973, in cui il titolo ha in portoghese un secondo significato, ovvero Stai Zitto, con una ferma condanna alla censura della dittatura che limita la libertà di espressione, a Gallo rojo gallo negro, una delle canzoni più famose di Chico Sánchez Ferlosio, cantautore, poeta e compositore spagnolo antifascista e antifranchista, diventata uno degli inni della resistenza contro la dittatura in Spagna. Da Pippo non lo sa del Trio Lescano, costituito da tre sorelle olandesi naturalizzate italiane, ebree per parte di madre, canzone censurata perché ridicolizzava un gerarca fascista, a Nel 22 sognavo già l’amore con testo di Dario Fo, piccolo gioiello antifascista. Da Alabama song, nata dalla collaborazione tra il drammaturgo Bertolt Brecht ed il musicista Kurt Weill a I walk a little faster di Carolyn Leigh e Cy Coleman, bellissimo brano jazz. La musica jazz fu osteggiata dalla critica fascista e subì una pesante censura, in particolare dopo le leggi razziali del 1938, in quanto considerata dal regime musica “negroide e semitica”.

Paola Sabbatani Cantante, compositrice e autrice. Dal 1990 al 2002 è parte del Teatro Due Mondi, impegnata in tour nazionali ed internazionali. Collabora con diversi attori, registi e istituzioni teatrali componendo e curando musiche di scena e formazione al canto. Tiene corsi e seminari presso varie realtà, tra cui l’Università di Ferrara e la Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. Nel 2006 dà vita a un progetto con brani originali con musicisti di formazione jazz tra cui Stefano e Patrizio Fariselli, con i quali realizza il cd Vite andate. Nel 2007 è finalista al Premio Lumezia, sezione autore. Nello stesso anno crea con il contrabbassista Roberto Bartoli Non posso riposare, concerto-spettacolo di riproposizione di canti di lotta, di lavoro e d’amore, da cui il cd/dvd omonimo considerato dal quotidiano “la Repubblica” uno degli eventi musicali più importanti del 2007. Nel 2009 realizza, in duo con Roberto Bartoli, la colonna sonora del documentario Quando l’anarchia verrà - Cento anni di movimento per la trasmissione RAI La Storia siamo noi.

Info: www.musicapopolare.net, marcobartolini65@gmail.com, 3891005150