Paola Turci pronta ad incantare Forlì dal palco dell'Arena San Domenico

Domenica 19 giugno, alle ore 21, presso l’Arena San Domenico di Forlì, si terrà un evento unico all’interno della terza edizione della rassegna musicale “L’Arte è Vita” organizzata da ForlìMusica Aps, sotto la direzione artistica del Maestro Danilo Rossi. Sul palco sale una delle più importanti personalità del mondo musicale contemporaneo: la cantautrice Paola Turci, 11 volte partecipante al Festival di Sanremo, disco d’oro e di platino, oltre ad innumerevoli altri riconoscimenti, e centinaia di concerti in tutta Italia.

Paola Turci proporrà alcuni dei brani più famosi della sua straordinaria carriera artistica, riarrangiati per orchestra sinfonica dal Maestro Stefano Nanni che sarà sul palco in veste di Direttore dell’Orchestra del Liceo Canova e dell’Orchestra Bruno Maderna, per questa occasione riunite sul palcoscenico dell’arena estiva forlivese. Una serata unica resa ancora più preziosa dalla presenza della viola solista del Maestro Danilo Rossi, dalle chitarre di Fernando Pantini, dal basso di Pierpaolo Ranieri e dalla batteria di Fabrizio Fratepietro.

Per l’occasione ForlìMusica annuncia una "nuova e fruttuosa collaborazione con il Liceo Artistico e Musicale “A. Canova” di Forlì che durante l'anno scolastico 2021/2022 ha dato vita ad un progetto di ampliamento dell'offerta formativa denominato "Quinte Parallele"". Grazie a tale progetto Paola Turci sarà impegnata in veste di docente con i ragazzi del Liceo nelle giornate che precedono il concerto.

Informazioni

In caso di pioggia il concerto si terrà al Teatro Diego Fabbri di Forlì. Biglietti disponibili online sul sito vivaticket.com, nelle rivendite autorizzate e presso la biglietteria dell’Arena San Domenico il giorno del concerto dalle ore 20:00.

Informazioni: forlimusicaaps@gmail.com