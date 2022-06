Paola Turci finalmente a Forlì, dopo lo slittamento del concerto

Il concerto di Paola Turci originariamente previsto per il giorno 19 giugno e rimandata causa covid, verrà recuperato il 29 agosto alle ore 21.00 all’Arena San Domenico di Forlì.

Paola Turci proporrà alcuni dei brani più famosi della sua straordinaria carriera artistica, riarrangiati per orchestra sinfonica dal Maestro Stefano Nanni che sarà sul palco in veste di Direttore dell’Orchestra del Liceo Canova e dell’Orchestra Bruno Maderna, per questa occasione riunite sul palcoscenico dell’arena estiva forlivese. Una serata unica resa ancora più preziosa dalla presenza della viola solista del Maestro Danilo Rossi, dalle chitarre di Fernando Pantini, dal basso di Pierpaolo Ranieri e dalla batteria di Fabrizio Fratepietro.

Il concerto fa parte del cartellone della terza edizione della rassegna “L’Arte è Vita” organizzata da ForlìMusica APS.

In caso di pioggia il concerto si terrà al Teatro Diego Fabbri di Forlì.

I biglietti acquistati per la precedente data rimangono validi.

Rimborsi: per i biglietti acquistati on-line la richiesta va effettuata direttamente a Vivaticket entro domenica 31 luglio. Per i biglietti acquistati presso la biglietteria del teatro Diego Fabbri la richiesta di rimborso va effettuata inviando una e-mail di richiesta a forlimusicaaps@gmail.com indicando IBAN per rimborso con bonifico e riconsegnando i biglietti presso la biglietteria del teatro o presso la sede ForlìMusica di Viale Roma 124 giovedì 9,30-11,30 in presenza o nella cassetta postale.