Paola Turci positiva al coronavirus, rinviato il concerto di domenica all'Arena San Domenico

Rinviato il concerto di Paola Turci in programma il 19 Giugno alle ore 21 all’Arena San Domenico di Forlì. La cantante è risultata positiva al Coronavirus. I possessori dei biglietti acquistati in prevendita tramite i canali ufficiali (Vivaticket) saranno contattati tramite e-mail dall’organizzazione e potranno scegliere se ottenere il rimborso o il voucher per assistere alla nuova data del concerto, che verrà comunicata a breve.

Per informazioni: forlimusicaaps@gmail.com