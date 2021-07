Il bis all'Arena San Domenico del Paolo Cevoli "Show" è già un tutto esaurito

Prezzo non disponibile

Dopo avere inaugurato, lo scorso 6 giugno con un “tutto esaurito”, l’estate teatrale all’Arena San Domenico di Forlì, Paolo Cevoli torna a grande richiesta con il suo "Show" per una seconda replica, in scena sabato 17 luglio alle ore 21.15 registrando un nuovo sold out.

Nello spettacolo il celebre comico romagnolo ripercorre il suo vasto repertorio di esperienze teatrali, televisive e cinematografiche. Un vero e proprio one man show in cui, senza soluzione di continuità, i ricordi del Cevoli bambino a Riccione, della sua famiglia di albergatori, e della sua adolescenza si alternano a quelli più attuali. Due ore di battute “a raffica” in cui si pone l’accento su vizi e virtù del romagnolo medio, sulla buona tavola della nostra terra e sulla netta superiorità delle donne, delle “azdore”, rispetto all’uomo, superiorità che va avanti fin dai tempi di Adamo ed Eva!

In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al Teatro Diego Fabbri.

Info: www.accademiaperduta.it



