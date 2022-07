75 minuti di risate garantite: il "Paolo Cevoli Show" sbarca al Castello di Cusercoli

Il suo nome è Paolo Cevoli, anche se molti lo conosceranno meglio come Palmiro Cangini, assessore “alle varie ed eventuali”, politico confusionario e afasico che cerca di risolvere i problemi del comune di Roncofritto. Il noto comico sarà protagonista del "Paolo Cevoli Show" venerdì 15 luglio alle 21,15 al Castello di Cusercoli. Lo spettacolo proposto trae spunto dal repertorio di Paolo Cevoli, dalle sue esperienze televisive, cinematografiche, teatrali e dai suoi libri. Un vero e proprio One Man Show in cui, senza soluzione di continuità, i ricordi del Cevoli bambino a Riccione, della sua famiglia di albergatori, e della sua adolescenza si alternano alla più stretta attualità di ciò che tutta l’Italia ha vissuto durante i mesi primaverili dell’emergenza sanitaria. 75 minuti di battute ’a raffica’ in cui si pone l’accento su vizi e virtù del romagnolo medio, sulla buona tavola e sulla netta superiorità delle donne, delle ’azdore’, rispetto all’uomo, superiorità che va avanti fin dai tempi di Adamo ed Eva. “Non lo so perché una battuta fa ridere e un’altra no” – ha raccontato lo stesso Cevoli nel presentare il suo nuovo show –. “Non lo so perché la barzelletta raccontata da uno fa ridere e da un altro no. Per me rimane un mistero. Se ci fossero delle regole sarebbero capaci tutti. Ci sono molti modi di ridere. Si può ridere con la testa, con la pancia, col cuore. Per me la comicità nasce dalla realtà". E' aperta la campagna di prenotazione e prevendita per lo spettacolo: n particolare nei giorni 8 e 9 luglio sara' possibile ritirare i biglietti presso alcuni esercizi del territorio Per info: 3761224452