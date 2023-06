Edu Show: spettacolo speciale di Paolo Cevoli al Diego Fabbri per le Scuole La Nave

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Martedì, alle ore 21:00, il Teatro Diego Fabbri di Forlì ospiterà uno spettacolo unico del comico Paolo Cevoli. Organizzato dalle Scuole La Nave di Forlì come unico evento della Festa dei Bambini 2023 (annullata a causa dell'emergenza che ha colpito il territorio), si propone di far riflettere il pubblico sul tema dell'educazione e della speranza in un contesto segnato dalla pandemia, dalla guerra, dalla crisi economica e dalla recente alluvione.

Si può guardare con speranza al futuro? Qual è il compito della scuola oggi? Quale aiuto può avere un genitore nel portare avanti la propria responsabilità educativa? Tra una risata e l’altra un inedito Paolo Cevoli farà riflettere su questi importantissimi temi. Un'occasione per ridere e pensare insieme, in un momento in cui ne abbiamo più bisogno che mai.

La Tonino Setola Cooperativa Sociale Onlus, ente gestore delle Scuole La Nave, promuove l'iniziativa e invita a partecipare allo spettacolo acquistando i biglietti su vivaticket.com.