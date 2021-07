“La prima volta” con Paolo Conticini al Diego Fabbri: slitta lo spettacolo

Lo spettacolo 'La prima volta' con Paolo Conticini, previsto per mercoledì 28 luglio all’Arena San Domenico di Forlì, ha subito una variazione di data e luogo di rappresentazione: andrà in scena lunedì 6 settembre alle 21:15, al Teatro Diego Fabbri

I biglietti già acquistati saranno validi anche per l’ingresso al Teatro Diego Fabbri nella nuova data di rappresentazione e i posti saranno riassegnati rispettando, per quanto possibile, una simmetria con quelli scelti dal pubblico all’Arena San Domenico.

In 'La prima volta' Paolo Conticini legge, canta e racconta un po’ di sé: la famiglia, gli studi, i suoi primi lavori, poi l’incontro con Christian De Sica che gli dà la possibilità di esprimersi come attore… è solo l’inizio di un percorso artistico in continua evoluzione, ricco di soddisfazioni nel cinema, in tv e in teatro. Tra un aneddoto e l’altro, Paolo legge e racconta le sue prime volte, ma è come se raccontasse la vita di tutti noi: le sue prime volte sono le nostre, i suoi dubbi sono i nostri, così come le occasioni perse e le piccole soddisfazioni.

Le prevendite per la nuova data di spettacolo al Teatro Diego Fabbri proseguono su Vivaticket e nei giorni di apertura della biglietteria del Teatro. Il costo del biglietto è di 22 euro.

Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it

