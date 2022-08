Paolo Cortesi presenta a Bertinoro il suo romanzo storico "il giorno del giudizio"

Proseguono a Bertinoro "I giovedì della rocca" organizzati dall'Accademia dei Benigni con il patrocinio del Comune di Bertinoro: giovedì 4 agosto, alle ore 18:00 presso la sala Fornasari della rocca arcivescovile, sarà il turno di Paolo Cortesi, noto romanziere e saggista forlivese, già vincitore di prestigiosi premi letterari locali e nazionali, che presenterà il suo ultimo romanzo storico, "Il giorno del giudizio", uscito nel 2021 per le edizioni del Ponte Vecchio. A presentare l'incontro e dialogare con l'autore sarà il professor Alessandro Merci. L'ingresso è libero e l'incontro si terrà anche in caso di maltempo. L'opera, ambientata nella Romagna di età napoleonica, rappresenta una riuscita fusione di indagine sociale, ricostruzione storica e invenzione romanzesca, sempre accompagnate dalla giusta dose di ironia e di romanticismo.





"22 giugno 1796: con l'arrivo dei Francesi in Romagna finisce un mondo. Ma il passaggio dal vecchio al nuovo regime non sarà indolore: lo sa bene il giudice Pietro Mazzi, "l'amico dei poveri", chiamato a costituire in poche ore un governo provvisorio e a confiscare ai suoi concittadini tutti i beni richiesti dalle truppe occupanti. Si troverà infatti a confrontarsi con nobili corrotti, borghesi ambigui, madonne miracolose, militari incompetenti; a sostenerlo nell'impresa sarà però una donna misteriosa, segretamente innamorata di lui..."