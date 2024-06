Paolo Cortesi presenta a Galeata il libro "Cinquanta cose che non sai di Parigi"

Il Comune di Galeata ha organizzato la presentazione dell’ultimo libro dello scrittore forlivese Paolo Cortesi dal titolo "Cinquanta cose che non sai di Parigi. Luoghi, fatti e personaggi che non trovate nelle guide turistiche" (Intermedia Edizioni, 2024), che si svolgerà martedì 25 giugno, alle ore 21.00, presso il Chiostro del Museo Mambrini di Pianetto-Galeata (in caso di maltempo la conferenza sarà ospitata nella sala conferenze del museo).

Il libro di Cortesi, basato solo su documenti storici, accompagna il lettore a scoprire monumenti e dimore che furono testimoni di fatti curiosi e tragici, fornendovi le indicazioni precise per individuarli. Quando si può dire, infatti, di conoscere veramente una città come Parigi? Non certo seguendo le correnti turistiche che portano inevitabilmente a fare la coda per entrare alla Tour Eiffel o al Louvre. Per accostarsi alla Parigi autentica occorre immergersi nella storia oscura e dimenticata della capitale francese. Le vicende, i fatti, i personaggi, gli edifici che hanno modellato l'aspetto e la natura di Parigi: ricchi e miserabili, streghe e sante, alchimisti e scienziati, visionari e ribelli, criminali e filantropi, pittori e mercanti, innamorati e depravati; squallidi tuguri e sontuosi palazzi, splendori e miserie, genialità e follia: un universo ricco, imprevedibile, dalle mille sfaccettature, popolato da un'umanità altrettanto sorprendente.

Paolo Cortesi, scrittore e saggista, è nato a Forlì, dove vive e lavora. Ha pubblicato diversi saggi di storia della cultura occidentale ed è autore del programma televisivo Testimoni, trasmesso da Rai Storia. Il suo romanzo d'esordio, Il fuoco, la carne (Perdisa), ha vinto il Premio Todaro-Faranda nel 2003, mentre con la biografia Cagliostro (Newton Compton) si è aggiudicato il Premio Castiglioncello 2005.

La rassegna continuerà il 2 luglio con Giuseppe Ghini e il 10 luglio con Massimiliano Morini

Per info: Ufficio Cultura 0543-975428 – Museo 0543-981854