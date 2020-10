Paolo Cortesi racconta “Il borghese diffidente": Pellegrino Artusi oltre la maschera di gastronomo

Auser Forlì Accademia Permanente si sposta in via Bezzecca 10, presso la sede del circolo Inzir, per il suo primo appuntamento stagionale. Mercoledì 28 ottobre, alle ore 16:00, si tiene un incontro con il dott. Paolo Cortesi per parlare del libro “Il borghese diffidente: Pellegrino Artusi oltre la maschera del pacioso gastronomo”.

La prenotazione è obbligatoria al tel. 0543-404912 o 3371079291 oppure al mail: forli@auserforli.it Mascherina obbligatoria.