Paolo Hendel protagonista a Forlimpopoli con "Il contrabbasso"

La stagione 'indoor' della prosa al Teatro Verdi di Forlimpopoli si conclude il 17 maggio (ore 21) con Paolo Hendel protagonista di "Il contrabbasso", monologo di Patrik Süskind, ormai considerato un piccolo classico del teatro contemporaneo.

Bellezza, arte, amore circondano la vita del contrabbassista. Tutto il sublime possibile sfiora l'uomo in molte espressioni, ma la vita personale e professionale non ne sono contagiate. Il suo strumento, infatti, è così ingombrante da diventare al contempo causa e capro espiatorio di tutte le frustrazioni del povero contrabbassista, in un crescendo il cui delirio tocca vette di irriverenza verso l'arte ed arriva a confondere la realtà vissuta con quella di un immaginario amore impossibile. Sarah, l'amore del contrabbassista, rimarrà un miraggio, l’ennesimo capitolo irrisolto in un viaggio nella mente di un uomo ridotto al ruolo di osservatore e sognatore di tutto ciò che sarebbe stato possibile se solo il suo ingombrante contrabbasso non si fosse irrimediabilmente messo tra lui e la vita.

Con leggerezza, eleganza ed ironia Paolo Hendel recita il testo tratto dal bellissimo monologo di Süskind - un moderno classico del teatro tradotto in 28 lingue - percorrendo i tortuosi sentieri della mente del contrabbassista. Gabriele Ragghianti al contrabbasso e Tiziano Mealli al pianoforte completano con raffinata maestria questo spettacolo interpretando con la musica tutto ciò che rimane impossibile esprimere in altro modo.

Biglietto intero 18 euro, ridotto 12 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 339/7097952, 347/9458012 e 0543/1713530 o inviare una mail a info@teatrodelleforchette.it.