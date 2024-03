Paolo Orsini svela il fumetto Moon

Domenica 10 marzo, presso i locali della fumetteria Yamori in Corso Diaz 127 a Forlì alle ore 15,30 si terrà la presentazione e il firmacopie del fumetto Moon di Paolo Orsini. In una città in rovina, lugubre e sconfinata, infestata da insetti mostruosi e neri rampicanti, una guerriera è alla ricerca della sua migliore amica, prigioniera di un misterioso abominio dalle ali nere.Nello stesso momento, una ragazza del nostro mondo deve fare i conti con la malattia che l'affligge e affrontare gli incubi che la perseguitano. Cosa hanno in comune queste due giovani? Sono la stessa persona: ogni volta che Moon cade preda di una crisi epilettica, si risveglia nel Mondo Buio, dove riprende la sua guerra per la salvezza dell'amica nelle profondità di quell'eterno crepuscolo infernale. Questa la trama del fumetto pubblicato da DZ Comics, scritto e disegnato dall'autore Forlivese.