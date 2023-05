Arte solidale per le famiglie colpite dall'alluvione: ecco "Par Furlè"

"Par Furlè", insieme, in tanti, in un passa parola battente che contraddistingue i Romagnoli quando non bisogna perder tempo, quando tutto serve, quando una mano si lega all’altra per aiutare, per aiutarsi. L’arte che aiuta, che unisce i propri pennelli alle pale e ai badili al fine di raccogliere fondi da destinare ai quartieri più colpiti dall’alluvione e alle famiglie che hanno perso tutto.

In una catena di solidarietà che mette a disposizione creatività e impegno, da Rebù (Regnoli 41 e Buon Vivere), a partire da sabato 27 maggio alle 17, si allestisce una mostra di opere realizzate da oltre 30 artisti, locali e non, che con generosità hanno donato un loro lavoro e il cui intero ricavato sarà devoluto, anche interpellando i canali ufficiali, alle famiglie più colpite e dandone trasparente comunicazione.