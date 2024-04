Parchi e giardini da scoprire: al Circolo Aurora sarà presentato il libro "Forlì città verde"

Venerdì 5 aprile, alle ore 21.00, presso il Circolo Aurora di Forlì, verrà presentato il libro "Forlì città verde", a cura di Luca Massari, con un saggio di Gabriele Zelli e il contributo di Fabio Berni. Insieme agli autori interverrà Fabio Semprini.

Nel volume sono pubblicate le foto di Luca Massari dei principali parchi e giardini, nonché dei cortili interni di diversi palazzi storici e di alcune rotonde, mentre Fabio Berni ha scritto sull'importanza di prevedere il verde in fase progettazione di nuovi edifici o di recupero di quelli esistenti, come elemento di decoro e nel contempo di lotta all'inquinamento. Sono di Gabriele Zelli le schede schede storiche sui parchi: della Resistenza, della Residenza Zangheri, del Campus Universitario, della Pace, di via Dragoni, dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni, delle Stagioni, dell'ex Foro Boario, di Santa Chiara, de La Còcla e di quelli intitolati a: Silver Sirotti, Annalena Tonelli, Paul Harris, Franco Agosto, Incontro e Orselli.

Ultimamente il libro è stato recensito da Roberto Besana, già direttore della De Agostini Arte, che ha scritto: "Ho avuto modo di leggere con grande interesse l’ultimo libro curato da Luca Massari, lui ottimo fotografo di architettura e paesaggio, nell’accezione più significativa del termine che ha la radice greca "pagus" villaggio-borgo, la sua valenza fondante. No, non mi soffermerò sul tema, quello dell’albero, che da sempre stimola il mio interesse fotografico, non valuterò l’esecuzione compositiva delle immagini che permette di portare alla nostra vista le valenze recondite di quello che, troppe volte inconsapevolmente, ci accompagna nei tragitti cittadini, non mi attarderò nel racconto di quanta bellezza la natura ci offre e che attraverso le pagine torna alla sua giusta e importante posizione che sovente nascondiamo, invece vi consiglio questo volume perché lo ritengo un ottimo esempio di "didattica" fotografica legata a un progetto".

"Quante volte nel nostro mondo di appassionati leggiamo con una certa enfasi la parola “progetto” - continua Roberto Besana - legata a una serie di fotografie; ma davvero siamo consci di quanto implichi l’utilizzo di questa parola? Ecco, il lavoro di Massari, anche senza la lettura delle sue parole, lo spiega perfettamente. Tempo, dedizione, studio e approfondimento, organizzazione, capacità critica e tecnica, obiettivi comunicativi… quante variabili dobbiamo considerare per poter affermare che quanto realizzato sia un progetto; e tutto questo lo si percepisce perfettamente dalle singole pagine e dall’insieme ottenuto. Un’ottima sintesi di cosa voglia dire fotografare per ottenere documenti per la memoria futura che sappiano unire a questo la bellezza estetica ed emozionale che ci farà rimanere attenti e “appassionati” così da non considerare più l’albero come semplice addobbo delle nostre vite cittadine, ma come compagno insostituibile".

L'incontro di venerdì 5 aprile è promosso dall'Associazione Culturale La Foglia. Ingresso libero.