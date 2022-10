‘Parlo Acqua’ cortometraggi a tema al centro visite di Spinadello

Sabato 29 e domenica 30 ottobre, in concomitanza agli orari di apertura della mostra ‘Parlo Acqua’, al Centro visite di Spinadello (Via Ausa Nuova 741, 47034 Forlimpopoli) verrà proiettata una selezione di 10 cortometraggi – animati e non – a tema acqua e ambiente, scelta da Sedicicorto Film Festival.

Le proiezioni andranno in loop con i seguenti orari: sabato dalle 15.00 alle 16.30 e domenica dalle 10:00 alle 15:00. L’evento è gratuito e realizzato in collaborazione con KA Nuovo Immaginario Migrante, SediciCorto Film Festival e Biblioteca Comunale Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli e di Unica Reti Spa.