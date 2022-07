Parte la rassegna 'Caffè letterario' a Rocca San Casciano: Brunetto Magaldi presenta “Viaggio intorno al mio appartamento”

E’ con Brunetto Magaldi e la presentazione del suo libro “Viaggio intorno al mio appartamento” che prende il via giovedì 14 luglio alle ore 20:30 la rassegna “Caffè letterario” presso il Bar Caprera in piazza Garibaldi a Rocca San Casciano. Brunetto Magaldi, profondamente legato a Rocca San Casciano per motivi familiari, vive a Firenze da ormai cinquant’anni. E’ un ingegnere edile in pensione, già responsabile del Settore Ispezione della Direzione Regionale del Lavoro della Toscana, ed ha una spiccata passione per la scrittura. Il volume che presenterà “Viaggio intorno al mio appartamento” è una raccolta di racconti brevi, che con semplicità e ironia tocca le corde più profonde del nostro animo e della nostra quotidianità, suscitando il sorriso. Dopo la presentazione del 14 luglio, seguirà un aperitivo gentilmente offerto dall’autore.

Il programma prevede poi, sempre di giovedì alle 20:30 nella bella cornice del cuore storico del paese, la presentazione di altri quattro volumi, con l’intervento degli autori. Il 21 luglio “Rocca San Casciano, terra di castelli” di Giorgio Zauli e Matteo Bresciani; il 28 luglio “Basta la salute?” di Ferdinando Borroni; il 4 agosto “Che si chiama Acquacheta suso” di Quinto Cappelli; l’11 agosto “Flora di Romagna. I disegni” di Francesco Cappelli.

La rassegna letteraria rocchigiana, organizzata da Marcella Bandinelli in collaborazione con Vincenzo Bongiorno e con Pro Rocca, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Rocca San Casciano e il contributo di Cala FoMa soc. agricola (via Tibano 4, Forlì – www.vivicalafoma.it). Per chi volesse maggiori informazioni sugli appuntamenti del “Caffè letterario” presso il Bar Caprera in piazza Garibaldi a Rocca, può contattare Marcella (328.6661839).