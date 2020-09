Al via al San Luigi rassegna dedicata ad Ennio Morricone

Primo appuntamento con "Ennio Morricone: tra Arte, cinema e musica" rassegna completamente dedicata al maestro Ennio Morricone, grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale da Per un pugno di dollari a Mission, C'era una volta in America, Nuovo cinema Paradiso, la leggenda del pianista sull'oceano. Il 12 e 13 settembre sono dedicati all'arte dei poster cinematografici: all'interno della Sala Sala San Luigi sarà infatti allestita la mostra "Sala 2" con poster cinematografici totalmente originali di Martina Esposito che porta a Forlì il suo progetto "Oregon Pizza illustration"dedicato esclusivamente a locandine cinematografiche. Il progetto nasce con lo scopo di preservare e promuovere la poster art.

Amante di cinema e musica, Martina Esposito sviluppa i suoi lavori in puzzle di colore, lezione imparata dalla stampa serigrafica. Le sue opere sono costantemente condivise su siti e piattaforme legate al mondo della poster art e dell’illustrazione. L'artista vanta una pubblicazione in cartaceo su 'Pictoria Vol2 - The best contemporary illustrators worldwide' edito dall'Australiana CrooksPress ed una collaborazione con Marvel per la promozione social della serie Netflix 'Luke Cage'. All'interno della mostra verranno esposti anche alcuni poster realizzati da Martina Esposito in onore di Ennio Morricone.

In entrambe le serate verrà proiettato "L'ultimo uomo che dipinse il cinema", docufilm su Renato Casaro; un viaggio emozionante nella vita di uno dei più importanti illustratori ancora viventi. Renato Casaro è considerato uno dei più importanti, influenti e innovativi cartellonisti cinematografici italiani. Ha realizzato, nel corso della sua lunga carriera, migliaia di opere dedicate alla settima arte tra cui i cartelloni di "Per un pugno di dollari" e "C'era una volta in America". Nel 2019 viene chiamato dal regista Quentin Tarantino per collaborare nel progetto dei "poster vintage fittizi" realizzati appositamente per il film C'era una volta a... Hollywood.

Costo del biglietto 6,50 euro, con prenotazioni tramite Facebook, www.eventbrite.it o www.salasanluigi.it (Tel 3491058638 Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30). I posti saranno limitati nel rispetto delle normative regionali anti contagio che prevedono il distanziamento sociale di 1mt.

Evento organizzato con il patrocinio del Comune di Forlì - Assessorato alla promozione culturale, museale e dell'Alta formazione universitaria, Politiche internazionali, progetti europei.