Parte la rassegna "Viaggio in musica" al Circolo Inzir: primo appuntamento dedicato a Cuba

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare a Forlì uno spazio dove si potessero incontrare persone accomunate dalla stessa passione per il viaggio. Viaggiare per noi vuol dire scoprire, conoscere culture differenti, apprendere buone pratiche quotidiane da riportare qui nella nostra città…tutto questo può farlo anche la musica?”. Con questa domanda Riccardo Cattalini, Presidente di INZIR Viaggiatori in circolo APS illustra il programma di Viaggio in musica la rassegna di tre appuntamenti che si svolgerà al circolo Inzir di via Bezzecca 10 a partire dal prossimo 25 novembre. “Siamo molto contenti di aver fatto la conoscenza di artisti e viaggiatori che verranno a trovarci per proporci in musica e balli la cultura e tradizione delle loro terre.”

La rassegna avrà inizio venerdì 25 Novembre, alle 21, con “Cuba fra passato e presente”. Matteo Osanna, viaggiatore e fotoreporter insieme a Nilda Navarro di Destinazione Cuba ci racconteranno storia e attualità di questa meravigliosa isola impressa nell’immaginario di tutti. I Pennabilli Social Club ci faranno muovere con la loro travolgente musica cubana. Si viaggerà tra i racconti, le foto e le riflessioni di Matteo, gli interventi di Nilda e sua madre da poco rientrate da Cuba. I Pennabilli Social Club ci faranno muovere con la loro travolgente musica cubana.Verrà allestito un tavolo con prodotti cubani attraverso la rete del commercio Equo e Solidale. Per tutta la serata sarà operativo il BeerPoint con due birre artigianali di BIFOR.

Ingresso a offerta libera con un contributo minimo di 5 euro. Per poter partecipare alla serata è necessario essere in possesso della tessera Arci 2022-2023. Sarà possibile tesserarsi direttamente la sera stessa.

Venerdì 2 Dicembre sarà la volta di “Un viaggio in tutti i Balcani”. Il duo Gjamadani, composta da Bard Jakova alla fisarmonica e Gioele Sindona al violino ci porteranno in un viaggio musicale tra malinconiche melodie e travolgenti balli della tradizione balcanica. L’ultimo appuntamento di questa rassegna musicale sarà Venerdì 9 dicembre con “Tre passi in Irlanda”. Il trio musicale TRI’ insieme alla scuola di danza “As ciâma sèt, as bâla in ot” sono pronti a farci fare diversi salti tra la musica popolare della verde Irlanda.

Per info: www.inzir.it - info@inzir.it